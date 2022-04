Abbruchantrag für die Gaißau-Lifte schockt Region

Ortschef: „Für uns ist das Ganze eine Katastrophe“

„ Für uns ist das Ganze einfach ein Wahnsinn“, fügt er hinzu. Wie Eibl mit seinen Mitarbeitern umgeht, findet Weißenbacher dennoch unschön. „Die haben wochenlang durchgearbeitet. Das waren lauter begeisterte Leute. Dass er jetzt auf sie schimpft, ist nicht in Ordnung“, sagt er. Aber: Eibl habe anderseits zu wenig Unterstützung in der Region bekommen. „Man hat ihn schon auch allein gelassen“, so der Ortschef. Zumindest seine Gemeinde förderte das Skigebiet mit zehn Euro pro Einwohner – also rund 5000 Euro. Der Flachgauer hofft auf ein Umdenken. Nur: „Wenn es uns nichts mehr wert ist, wird es nichts“, sagt er. Werner Höllbacher, Chef der Schirla Stub’ m in Gaißau, sieht die Lage nach einer „sehr guten Saison“ kritisch. „Wir hoffen, dass sich das noch ändert“, sagt er.