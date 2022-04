Mehrere Investoren wollen in der Gaißau einsteigen

Von der Gaißau auf den Gaisberg? Der Salzburger Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber wünscht sich einen Sessellift auf den Salzburger Hausberg. Sollten in Gaißau-Hintersee tatsächlich alle Lifte abgetragen werden, hat er eine ungewöhnliche Idee. „Es würde sich anbieten, den Zweier-Sessellift am Gaisberg zu verwerten“, sagt er. Einen entsprechenden Antrag wollen die Neos bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates einbringen. Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) ist dieser Idee gar nicht abgeneigt. „Wir müssen abwarten, was in der Gaißau passiert. Aber: Wenn es technisch möglich ist, hätte ein Sessellift von der Zistel auf die Gaisbergspitze sehr viel Charme.“