Wien als Hochburg der Sozialbetrüger

So werden Behörden ausgetrickst

Von den Tausenden Betrugsfällen dringen nur wenige an die Öffentlichkeit. Einige dreiste Schwindeleien der vergangenen drei Jahren zeigen, mit welchen Tricks die Täter arbeiten. Und wie lange es dauert, bis sie auffliegen. Ganze zehn Jahre lange soll ein Türke ungerechtfertigt rot-weiß-rote Sozialgelder kassiert haben. Der Mann lebte in der Türkei, war in Wien zum Schein gemeldet und kam nur her, um Behördenwege zu erledigen. Ein internes Experten-Team des AMS kam ihm spät, aber doch auf die Schliche.