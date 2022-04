Corona-Impfstraßen: Masern-Vakzin möglich

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) besuchten die Impfstraße am Schrödingerplatz in Wien-Donaustadt. „Ich will die Gelegenheit nutzen, um einmal mehr auf den immensen Wert von Impfungen hinzuweisen. Mit Sicherheit eine der größten Errungenschaften der Medizingeschichte, die in den vergangenen 200 Jahren entscheidend dazu beigetragen hat, mitunter gefährliche Infektionskrankheiten einzudämmen oder gänzlich auszurotten“, sagte Rauch.