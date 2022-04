Großbrand in Schoppernauer Tischlerei

Am Dienstagabend um 20.3o Uhr brach in einem Tischlereibetrieb in der Bregenzerwälder Gemeinde Schoppernau (Vorarlberg) ein Brand aus. Vermutlich ging das Feuer von einer CNC-Maschine aus, die im Altbau des Betriebs untergebracht war. Das Feuer breitete sich in weiterer Folge rasch auf den Lackierraum und das Obergeschoss aus.