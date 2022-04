Leiche in Zelt: Ist es vermisster Niederländer?

Der teilweise skelettierte, unbekannte Tote in einem Zelt in der Tiroler Martinswand ist nicht der erste Fall dieser Art in dem Gebiet. Bereits 2014 wurde unterhalb des Achselkopfs - auch in einem Zelt - eine verweste Leiche entdeckt. Bei dem Toten, der in der Vorwoche von Wanderern gefunden worden war, könnte es sich um einen seit fast einem Jahr vermissten Holländer handeln.