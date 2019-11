Männliche Leiche entdeckt: Polizei sucht Zeugen!

Gruseliger Fund in Tirol! Bereits am 11. April wurde südlich des Ortsgebietes von Kreith (Gemeinde Mutters) eine männliche Leiche aufgefunden. Da die bisherigen Ermittlungen keinen Hinweis auf die Identität des Leichnams ergaben, veröffentlichte die Polizei nun ein Phantombild sowie ein Foto von den Kleidungsstücken, die der Mann getragen hat, und bittet um zweckdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle.