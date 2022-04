Russische Gas-Lieferungen an Polen gestoppt

Über die Jamal-Gaspipeline kam bereits in den letzten Wochen und Monaten immer wieder weniger Erdgas an, erklärte ein Gasexperte in Wien am Dienstagabend zur APA. „Die Jamal war immer wieder einmal unterbrochen oder auf Null gesetzt, weil weniger Gas nominiert wurde“, also von Kunden weniger für den Transport angemeldet worden ist.