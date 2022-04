Leiche bei Tiroler Kraftwerk: Identität geklärt

Auto in Innsbruck entdeckt

Seit Ende März war der 57-Jährige spurlos verschwunden. Nachdem besorgte Angehörige den Mann als vermisst gemeldet hatten, wurde sein Auto - ein weißer Mazda 3 - in der Nacht zum 1. April in der Innsbrucker Rossau nahe dem Baggersee entdeckt. Sämtliche Suchaktionen - unter anderem wurde der Inn und der Baggersee von der Wasserrettung abgesucht - waren erfolglos verlaufen.