Kartellbehörde gibt grünes Licht zur Milch-„Ehe“

Nachdem die Prüfungsfrist zuvor um zwei Wochen verlängert worden war, gab’s nun vom Kartellamt ein „Ja“ zur geplanten Fusion. Gmundner Milch und SalzburgMilch müssen allerdings für sechs Jahre verschiedene Zugeständnisse an die Bauern machen: So haben die Landwirte etwa vorrangiges Lieferrecht und eine Abnahmegarantie, dürfen aber auch im Direktvertrieb Milch verkaufen. Die Vorteile der Fusion müssen an die Bauern weitergegeben werden.