Zusammenschluss: Milch-Ehe steht auf Prüfstand

Über mehrere Wochen hinweg wurde „sondiert“. Nun ist aus dem Anbandeln mehr geworden: Die Salzburger Alpenmilch Genossenschaft und die Gmundner Molkerei Genossenschaft haben ihren Zusammenschluss bei der Behörde angemeldet. Das heißt: Die Eigentümer der beiden Genossenschaften, also die Bauern, planen, dass die Gmundner ein Teil der SalzburgMilch werden soll. Der Molkereibetrieb der Oberösterreicher wird in die SalzburgMilch GmbH eingebracht. Bis es so weit ist, wird es dauern – noch wird geprüft. Wird die Fusion genehmigt, so wird das Unternehmen zum zweitgrößten Milchverarbeiter des Landes aufsteigen – die NÖM würde man klar überholen.