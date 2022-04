Die Aufgabe, die Dinge beim Namen zu nennen, bleibt uns in den Zeitungen überlassen. Da fällt der Befund eindeutig aus: So, wie es jetzt läuft, ist kein Staat zu machen. Der rasante Verfall kommt zur Unzeit. Vor der Pandemie und vor Putins Krieg machte das alles weniger aus. Es ging in Österreich nicht um viel. Jetzt ist die Lage eine völlig andere.