Liebe Ehefrau Nehammer!

Nun ließ vor Ihrem Haus einer Ihrer und des Kanzlers Leibwächter, nachdem er sich in Ihrer Küche mit Ihrem Schnaps schwer betrunken hatte, sein Wasser. Er stürzte dabei so schwer, dass er an Kopf und Händen blutete. Mildernd ist zu würdigen: Zu dieser Kundgebung ärarischer Dekadenz kam es allerdings erst, nachdem Sie, die Kanzlergattin, das Haus verlassen hatten. Und: Nicht auszudenken, was der Mann mit seiner übervollen Blase auf der Straße angerichtet hätte.