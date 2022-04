Der Drahtseilakt des Markus Wallner

Volkspartei will nun in die Offensive gehen

Noch aber ist es für politische Nachrufe zu früh: In den vergangenen Tagen sind innerhalb der Ländle-ÖVP die Drähte heiß gelaufen, am Ende stand ein grundlegender Strategiewechsel: Laut Informationen der „Krone“ will die Volkspartei ihr Heil nun in der Offensive suchen. Wallner hat bereits angekündigt, dass die Vorgänge rund um die Causa Wirtschaftsbund (WB) extern geprüft werden sollen. Das Ziel ist klar: Wenn schon neue Schauergeschichten zutage treten, dann soll diese wenigstens der Landeshauptmann selbst öffentlich machen. Diese Taktik birgt Risiken - und könnte für die Landes-VP zur Zerreißprobe werden.