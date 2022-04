Immer Ärger mit den Polit-Beratern

Kopfweh in der eigenen Partei

Letzterer sorgt in der ÖVP für Kopfschütteln sowie Kopfweh und in der Opposition für Unmut. Die NEOS haben bereits eine parlamentarische Anfrage an das Bundeskanzleramt gestellt, sie wollen wissen, welche Leistungen von Diekmann, der mit Nehammer sowohl in Kiew als auch in Moskau war, in Anspruch genommen wurden. Die FPÖ kündigte weitere Anfragen an.