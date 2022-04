Messer-Angreifer von Polizei mit Taser gestoppt

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit Wien wurden am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr früh alarmiert, da mehrere Personen in einen Raufhandel verwickelt waren. Als die Einsatzkräfte zum Einsatzort in der Laaer-Berg-Straße kamen, ging ein 38-Jähriger gerade mit gezogenem Messer auf einen 20-jährigen Mann zu. Ein Taser-Einsatz konnte den Angreifer erfolgreich stoppen.