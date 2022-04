GTI-Fans erwartet: Polizei rüstet sich für Ansturm

Auch wenn das offizielle Treffen wieder abgesagt wurde, hindert es die Fans der GTI-Szene nicht, an den Wörthersee und an den Faaker See zu pilgern. Während sich die Touristiker über eine gute Buchungslage freuen, sind Anrainer nervös und Polizeibeamte in Alarmbereitschaft. Auch viele Gemeinden rüsten sich.