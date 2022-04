Große Pläne für uralte Stromleitungen in Osttirol

Bauphase dauert drei Jahre

In nächster Zeit finden jedoch noch keine Arbeiten an den Leitungen oder Masten statt. Wöber dazu: „Wir sind beim Projekt erst ganz am Anfang. Die Gemeinden wurden nun informiert.“ Auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist abzuwickeln. Die Bauphase soll bis zu drei Jahre dauern und im Sommer 2027 starten.