Mali-Junta meldet Fund von angeblichem Massengrab

Die malische Armee, die vergangenes Jahr bei einem Militärputsch die Macht in dem afrikanischen Staat übernommen hat, hat den Fund eines Massengrabes in der Nähe einer kürzlich aufgegebenen französischen Militärbasis verkündet. Nahe des Stützpunktes Gossi seien „Leichen in fortgeschrittenem Verwesungszustand in einem Massengrab entdeckt“ worden, erklärte der Generalstab der Streitkräfte. Nur Stunden zuvor hatte die französische Armee russische Söldner bezichtigt, in der Gegend Gräueltaten zu inszenieren.