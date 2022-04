U-Ausschuss: Blümel-Laptop lag in Wickeltasche

„Wer vorbereitet Gernot auf die Vernehmung?“

Stephanie Krisper von den NEOS erinnerte an die SMS des mittlerweile suspendierten Justizsektionschefs Christian Pilnacek an Niedrist: „Wer vorbereitet Gernot auf die Vernehmung?“ - und will sie zum Anlass nehmen, die „Politisierung der Verwaltung“ zu hinterfragen. In der Ära von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sei es Usus gewesen, „in die Verwaltungsebene hinein zu besetzen“.