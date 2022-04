Diebe erbeuteten Kunst im Wert von 4,7 Mio. Euro

Außerdem konnten die Beamten ein Bild von einem Verdächtigen anfertigen. Die Ermittlungen führten schließlich zu einem damals 50-jährigen Experten für Alarmanlagen aus Wien-Neubau, der einst im betrunkenen Zustand über ein Baugerüst in das Museum eingestiegen war und das Goldstück gestohlen hatte. Am 21. Jänner 2006 führte der später zu fünf Jahren Haft verurteilte Robert M. die Ermittler schließlich in ein Waldstück bei Brand bei Zwettl (Niederösterreich), wo er die Saliera in einer Kiste vergraben hatte.