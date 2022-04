Rote Teufel starten ins Meister-Playoff

„Endlich geht’s mit dem Meister-Playoff los. Es geht um alles, ab jetzt zählen nur noch Siege. Mit einer konsequenten Deckungsleistung und einem gut aufgelegten Golub Doknic im Tor wird es schwer, uns zu schlagen. Jeder von uns muss von Anfang an fokussiert auftreten und bereit sein, in der Deckung den einen Schritt mehr zu gehen und aggressiv zu agieren“, schwört der Kapitän Dominik Schmid sein Team auf den Auftakt in die K. o.-Phase ein.