Nachtsperren auf der A2 Südautobahn

Der Bereich zwischen Graz und Weitendorf ist der letzte große Rohbauabschnitt der neuen Hochleistungsstrecke zwischen Graz und Klagenfurt. Neben mehreren Brückenbauwerken entsteht hier auch eine 3,2 km lange Unterflurtrasse. Züge tauchen künftig südlich der A2 Querung ab, fahren unter der B67 vorbei am Flughafen und kommen bei Zettling wieder an die Oberfläche. Rund zwei Drittel der Unterflurtrasse sind im Rohbau bereits fertiggestellt. Auch der Güterterminal Süd (Cargo Center Graz) wird hier künftig an die neue Koralmbahn angebunden.