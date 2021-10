Abriss von drei Brücken: A9 wird tagelang gesperrt

55 Stunden: So viel, oder besser gesagt, so wenig Zeit bleibt, um am Wochenende drei Brücken über die Pyhrnautobahn bei Wundschuh abzureißen. Das ist notwendig, um Platz für die Koralmbahn zu schaffen. Die Totalsperre der A9 dürfte für viele Staus auf den Ausweichstrecken führen.