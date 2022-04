Drei Österreicher schwimmen WM- und EM-Limits

Am ersten Tag der ATUS-Trophy in Graz haben mit Bernhard Reitshammer, Heiko Gigler und Simon Buchner drei Schwimmer Limits für Starts bei der EM bzw. WM unterboten. Reitshammer egalisierte am Donnerstag über die 50 m Brust mit einer Zeit von 27,33 Sekunden seinen eigenen österreichischen Rekord und unterbot damit das WM-Limit.