„Schörgi“ rief - Menschen in Ukraine als Sieger

Am Ende wurden 32.000 € gesammelt. Damit werden Medikamente gekauft und direkt an Krankenhäuser in die Ukraine geliefert. „Ich bin megahappy, dass wir da etwas Sinnvolles machen konnten. Die Sportler haben auch sofort zugesagt.“ Wie Haaser, gerade in der Polizeischule in Salzburg. Oder Venier, die mit Tennis nicht viel am Hut hat. „Bis 16 hab ich Fußball gespielt. Aber für eine Charity schwinge ich gerne das Racket.“