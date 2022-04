SPÖ: 1. Mai wie damals und ein großes Thema

Gerüchte sagen viel über die Quelle aus

Neuwahlen sind so schnell nicht in Sicht. Weil die türkis-grüne Regierung beinahe jegliches Vertrauen eingebüßt hat, bleibt ÖVP und Grünen gar nichts anderes übrig, als sich so fest wie möglich aneinanderzuklammern. Auch in anderen Konstellationen ist keine klare Mehrheit erkennbar. Das führt zu einer komplizierten, verfahrenen Situation, die ständig neue, auch absichtlich gestreute Gerüchte, die viel über die Quelle aussagen, hervorbringt. So etwa, dass es bei der ÖVP nach dem Parteitag Mitte Mai eine Umbildung im Regierungsteam geben soll.