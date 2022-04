SPÖ baut Vorsprung auf ÖVP aus, FPÖ stabil

Nehammer in der Kanzlerfrage weiter schwach

In der Kanzlerfrage schwächelt Regierungschef Karl Nehammer (ÖVP): Er kommt nur noch auf eine Zustimmung von 21 Prozent (minus zwei Prozentpunkte). Allerdings kommt auch SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner, die erst kürzlich in einer großen Rede ihren Anspruch auf das Kanzleramt bekräftigt hatte, nicht vom Fleck und in der Kanzlerfrage nur auf 16 Prozent (plus ein Punkt) Zustimmung.