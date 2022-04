„Wir können uns das Leben bald nicht mehr leisten“

Teuerung trifft alle

„Von der aktuellen Teuerungswelle sind alle betroffen, von den Arbeitern über die Pensionisten bis zu den Unternehmern“, sagt Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann. Und die Preise ziehen in Österreich weiter kräftig an. „Die Bundesregierung muss dieser Abwärtsspirale rasch entgegenwirken und sofort auf die Belastungsbremse steigen“, so der SPÖ-Politiker.