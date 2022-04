Ex-Mann drohte mit Tod und Entführung der Tochter

Trotz Anträge kein Gehör gefunden

Und alle Hilferufe der verzweifelten Frau am Bezirksgericht Klosterneuburg (NÖ) wurden im Vorjahr nicht ernst genommen. „Meine Mandantin und ich haben vorgesprochen, Anträge eingebracht, doch es wurde uns kein Gehör geschenkt“, so der Wiener Rechtsanwalt Franz Nestl. Das endete diesen Ostersonntag im Kroatien-Urlaub dann in einem Drama: Plötzlich stand der im Jahre 2018 verlassene Wiener nämlich vor der Türe und prügelte vor den Augen des gemeinsamen Kindes (7) auf seine Ex-Frau und ihren neuen Lebensgefährten ein.