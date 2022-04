Frankreich: Macron wird Wahlsieg vorhergesagt

Am kommenden Sonntag kann Macron laut Demoskopen mit seiner Wiederwahl rechnen. Ihm werden bis zu 56 Prozent der Stimmen vorhergesagt. Würde doch Le Pen gewinnen, würden Kräfte gestärkt, die eine schwächere EU wollen, sagte die Vizepräsidentin des Europaparlaments Katarina Barley. Zustimmung bekommt sie von der Chefin der Berliner Hertie School Cornelia Woll. Vor den Wahlen in Frankreich halte ganz Europa die Luft an und hoffe, am 24. April wieder aufatmen zu können. Erste Hochrechnungen sollen am Sonntag um 20 Uhr veröffentlicht werden.