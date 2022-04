Mindestens fünf Tote nach Explosion in Afghanistan

Anschlag am Dienstag

In Afghanistan gab es jüngst wiederholt Anschläge. Einen Großteil der Angriffe beanspruchte die Terrormiliz Islamischer Staat für sich. Erst am Dienstag war ein Anschlag auf eine Mittelschule für Buben in der Hauptstadt Kabul verübt worden. In örtlichen Berichten war von bis zu 25 Toten die Rede. Laut Polizei sollen mindestens elf Menschen verletzt worden sein. Ein Sicherheitsbeamter sagte, dass eine Handgranate verwendet worden sei. Die örtlichen Taliban-Behörden sperrten das Gelände ab, einige Journalisten hatten ihre Kameras abzugeben.