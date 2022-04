Expedition in der unbekannten Höhlenwelt

Ein fester Händedruck, ein gewinnendes Lächeln und eine mitreißende Begeisterung für die Bergwelt, der sich niemand entziehen kann: Heli Steinmaßl aus Spital am Pyhrn ist Bergführer, Höhlenforscher und Abenteurer. Besonders die Welt unter Tage, das natürliche Höhlensystem in den Alpen, hat er wie kaum ein anderer erforscht: „Das Spannende an manchen Höhlen ist, dass sie Neuland sind. Kein Mensch hat sie vorher betreten. Niemand weiß, wohin die Gänge führen.“ Eine Erstbegehung sei wie eine Expedition in einem unbekannten Landstrich.