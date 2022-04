Falscher Installateur trieb sein Unwesen

Aufruf an mögliche weitere Geschädigte

Aufgeflogen ist die dreiste Betrugsmasche durch den tatsächlichen Chef der Wiener Installationsfirma. Er wurde auf die geschalteten Anzeigen aufmerksam gemacht und verständigte die Polizei. Am 12. Dezember wurde C. schließlich in den Morgenstunden in seiner Wohnung in Wien-Ottakring festgenommen. Bisher gestand er zehn Fakten, zu möglichen weiteren Fällen schwieg er jedoch. Die Polizei sucht nun nach möglichen weiteren Opfern des falschen Handwerkers. Eine Anzeige ist bei jeder Polizeidienststelle möglich.