Gedenkveranstaltung: Gemeinsam in die Zukunft

Van der Bellen erinnert an die furchtbare Zeit

Zwischen Musik von Tonč Feinig und Edgar Unterkirchner, slowenischen Kärntnerliedern sowie einem Text der kärntner-slowenischen Schriftstellerin Verena Gotthardt erinnerte Bundespräsident Alexander Van der Bellen an das, was damals geschah: „Innerhalb weniger Tage wurden mehr als Tausend Personen verschleppt, zu Staatsfeinden, Volksverrätern gemacht.“ Angesichts des Krieges in der Ukraine mahnte er: „Ein friedliches Nebeneinander ist nicht selbstverständlich. Wir gedenken der Opfer mit dem Versprechen, dass wir an einem Kärnten des Miteinander und einem Österreich der Gemeinsamkeit arbeiten.“