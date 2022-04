Drogenlenker rammte Radlerin - Frau (23) verletzt

Fataler Unfall am Montagabend in Steinach am Brenner in Tirol: Eine 23-jährige Radfahrerin wurde von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der Autolenker (21) dürfte die Frau, die mit einer Stirnlampe ausgestattet war, übersehen haben. Im Zuge einer Untersuchung wurde festgestellt, dass der mutmaßliche Unfallverursacher unter Drogen stand.