Neues Buch über Wiens schaurig-schöne Seiten

„Wollen Orte für die Nachwelt festhalten“

La Speranza: „Der inhaltliche Fokus lag auf dem historischen Kontext! Wir besuchten Orte, die es wert sind, dokumentiert und festgehalten zu werden. So haben wir beispielsweise den Leiner auf der Mariahilfer Straße noch einmal vor dem Abriss besichtigt und die historische Jugendstiltreppe mit all ihrer Pracht fotografiert.“ Arnold: „Die Begeisterung für historische Bauwerke und die dazugehörige Historie war immer schon da, und so haben wir vor fünf Jahren das Forscherteam Wiener Unterwelten gegründet.“