Pkw-Fahrer (20) stürzt 100-Meter-Abhang hinunter

In der Nähe von Blons (Vorarlberg) verlor ein 20-jähriger Mann am Ostersonntag die Kontrolle über seinen Pkw und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Daraufhin stürzte das Fahrzeug, indem sich auch ein Beifahrer befand, rund 100 Meter einen steilen Abhang hinab und kam erst an einem Wohnhaus zum Stillstand. Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt.