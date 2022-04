Kinder sind die Chefs: Lärm im Namen des Georgs

Segenssprüche in deutscher und slowenischer Sprache standen neben der Georgslegende ebenfalls auf dem Stundenplan. So sind die Kinder bestens vorbereitet, um am 22. April, am Vorabend des Georgstages, einen Heischebrauch lebendig zu halten: das Georgijagen, im slowenischen Dialekt Šenturij jagata. „Wir wollen Bräuche vor dem Aussterben bewahren; dabei ziehen alle Latschacher an einem Strang“, freut sich Herbert Sternig von der Dorfgemeinschaft, die gemeinsam mit Volksschule und Feuerwehr hinter dem Georgijagen steht.