Pfarren feiern Osterfest wie vor drei Jahren

Zu Ostern feiern wir die Auferstehung Jesus Christus. Und dieses Fest ist unserem Leben so ähnlich. Während wir im einen Moment, sprich am Gründonnerstag, unser Leben feiern, sind wir im nächsten Moment, am Karfreitag, an dem Jesus gekreuzigt wird, traurig und fassungslos. Doch am Ostersonntag verschwindet die Dunkelheit durch die Auferstehung Jesu und auch wir können wieder aufstehen.“ Pfarrer Heinrich Wagner liebt und lebt seinen Beruf und freut sich, heuer Ostern wieder „wie vor drei Jahren“ feiern zu können.