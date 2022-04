Die Kommunikation und der Tag der Kirche

8. Vor Kurzem wurden wiederum die Pfarrgemeinderäte gewählt. Dort haben auch Laien Mitsprache in Kirchenangelegenheiten. Die Wahlbeteiligung allerdings betrug im gesamtösterreichischen Durchschnitt nur 14 Prozent. In Wien waren es weniger als vier Prozent, in einzelnen Pfarrgemeinden gar nur 0,5 Prozent! Im Umkehrschluss hat man stark mehrheitlich keine Ahnung, ob und was Kirchenmitglieder meinen und wollen. Denn eine Nichtwählerbefragung gibt es nicht.