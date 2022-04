Lindsey Vonn rührt schon fleißig die Werbetrommel

Lindsey moderiert

Für sie wird‘s der große Auftritt als Moderatorin. Die US-Ski-Legende wird am 24. April durch die Laureus-Gala führen. Lindsey weiß, was es mit dem Abend auf sich hat. 2019 wurde sie mit dem „Laureus Spirit of Sport Award“ ausgezeichnet - so wurde nach dem Rücktritt die große Karriere der US-Amerikanerin gewürdigt. Diesmal wird sie die Gewinner für die Weltsportler des Jahres in diversen Kategorien bekannt geben.