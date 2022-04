Einstige Wettkönigin ist als Managerin erfolgreich

Geschäftsführerin beim Maschinenring

Gertraud war nach der HAK-Matura Sekretärin bei einer Versicherung. Mit Ehemann Peter bekam sie Tochter Sarah (heute 28), anschließend war sie fünf Jahre Reiseleiterin. „Das war mir zu wenig“, so Weigl. Sie studierte Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Kepler Uni, schloss in Rekordzeit von nur sechs Semestern als Magistra ab. 2009 wurde sie beim Maschinenring angestellt, seit November 2020 ist sie Geschäftsführerin bei Österreichs Personaldienstleister. CEO Gertraud Weigl schaffte es diese Karriereleiter hoch in einem Unternehmen, in dem 97 Prozent der Funktionen mit Männern besetzt sind – Chapeau!