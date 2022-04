Mit EU-Haftbefehl gesuchter Krimineller geschnappt

„Lieferservice“ bis Italien

Der Kriminelle, der gemeinsam mit seiner Frau in Warschau eine Werkstätte besitzt, soll dort gestohlene Fahrzeuge in Einzelteile zerlegt und über verschiedene Internetplattformen gewinnbringend verkauft haben. Mit seiner polnischen Transportfirma lieferte er die gestohlenen Fahrzeugteile zu verschiedenen Abnehmern bis nach Italien. Am Donnerstag gegen 8:30 Uhr gelang es den Zielfahndern, den Gesuchten in Oberneukirchen festzunehmen. Er wurde in die Justizanstalt Linz zur Verhängung der Auslieferungshaft eingeliefert.