Warum Anleger jetzt Nerven nicht wegwerfen sollen

Der Krieg in der Ukraine, explodierende Energiepreise und die Risiken einer drohenden Stagflation (eine Periode, in der die Wirtschaftsleistung stagniert oder sogar sinkt, die Inflation aber gleichzeitig hoch ist): All das wirbelt die Finanzmärkte weltweit gerade gehörig durcheinander. Ein Wertrückgang von zehn Prozent und mehr ist bei Wertpapier-Depots derzeit keine Seltenheit.