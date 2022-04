„Ruhe vor dem Sturm“: Flüchtlingszahl jetzt stabil

Die Flüchtlingssituation in Österreich hat sich zuletzt beruhigt. Flüchtlingskoordinator Michael Takacs sieht eine Talsohle erreicht, wie er am Donnerstag sagte. Eine zweistellige Zahl an Flüchtlingen hat auch den Vertriebenenpass wieder zurückgegeben und ist in vergleichsweise sichere Gebiete in der Ukraine zurückgekehrt. Polen haben mittlerweile mehrere Hunderttausend Richtung Heimat verlassen. Takacs glaubt aber nur an eine „Ruhe vor dem Sturm“.