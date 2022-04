Flüchtlingserfassung: „Besteht kaum noch Bedarf“

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Steiermark täglich erfasst werden, nimmt zunehmend ab. Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch in einer Aussendung mit. Aus diesem Grund werden jetzt die Öffnungszeiten der Erfassungsstellen eingeschränkt, einige Angebote sogar ganz eingestellt. Rund 5400 ukrainische Geflüchtete wurden bislang aufgenommen.