Gutscheine um 25.000 Euro für Ukraine-Flüchtlinge

Voll angelaufen ist die Hilfe der Caritas für ukrainische Flüchtlinge im Burgenland. „Auch mehr als 100 Freiwillige haben sich schon gemeldet und helfen mit, dafür ein großes Dankeschön“, so Direktorin Melanie Balaskovics. Derzeit betreut die Caritas rund 70 Flüchtlinge, fast ausschließlich Frauen und Kinder, stellt unter anderem Unterkünfte zur Verfügung. Darüber hinaus versorgt die Sozialberatung in Eisenstadt die Menschen mit Lebensmittelgutscheinen und Gutscheinen für den Carla-Shop. Das Problem: Die Menschen haben Anspruch auf die so genannte Grundversorgung vom Staat. Doch bis die entsprechenden Dokumente ausgestellt sind und eine grundsätzliche Arbeitserlaubnis erteilt wird, dauert es ein paar Wochen. In dieser Zeit stehen die Flüchtlinge mittellos da, können auch nichts für ihren Lebensunterhalt selbst verdienen.