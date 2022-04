Flüchtlinge: „Egal was, Hauptsache, Arbeit!“

Alleine in Wien wurden bereits 16.000 Flüchtlinge registriert. Knapp die Hälfte der Geflüchteten dürfte im erwerbsfähigen Alter sein. Die „Krone“ war im Austria Center und traf auf zwei Ukrainerinnen, die in ihrer Heimat als Elektroingenieurinnen im Kernkraftwerk tätig was. Sie sind sich einig: „Egal was, egal wie, wir möchten arbeiten!“ Besonders hoch ist auch die Zahl der geflohenen Kinder. Die Arbeiterkammer geht von bis zu 40.000 ukrainischen Flüchtlingskindern allein in Wien aus. Für 40.000 neue Schüler werden aber mindetsens 1600 zusätzliche Pädagogen gebraucht. Auch die medizinischen Versorgung stellt das auf die Probe, bei Kinderärzten gab es bereits vor der Flüchtlingskrise einen Mangel. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.