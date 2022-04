Flüssigkeitsstau: Schwellung, Fieber, Entzündung

Lymphgefäße mit freiem Auge nicht sichtbar

Prof. Dr. Tzou: „Ich benütze ein Mikroskop mit 50-facher Vergrößerung, um Lymphgefäße zwischen 0,3 und 0,9 mm Durchmesser zu finden. Diese erkennt man mit freiem Auge nicht. Dann schließe ich sie mit Spezialinstrumenten sowie extra feinem Nahtmaterial - dünner als ein Haar - an eine Vene an. So kann die Flüssigkeit ins Blutgefäßsystem abgeleitet werden. Die Schwellung nimmt danach dauerhaft ab.“ Das Lymphödem stellt damit eine Herausforderung an Spezialisten mehrerer Fachrichtungen dar. Bei entsprechend guter KPE-Vorbereitung und Ultraschallplanung steht einer erfolgreichen Operation mit nachfolgender Heilung bzw. deutlicher Besserung des Lymphödems nichts im Wege.